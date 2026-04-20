女優で声優の戸田恵子が19日に自身のアメブロを更新。同じく女優で声優の平野綾や、女優の宮沢りえらが出演する舞台をそれぞれ観劇したことを報告した。【映像】岩崎宏美、生活感あふれる自宅での幸せな風景この日、戸田は「『シルヴィア、生きる』平野綾ちゃんのお芝居、観てきました！」と報告し、同舞台について「ノンストップで130分！」「台詞量も多いし、歌はむずくてパワフル！喋る！歌う！叫ぶ！みたいな」とそのハー