U-NEXTは、2026年5月10日に京王アリーナTOKYOで開催される『ITZY 3RD WORLD TOUR in JAPAN』の模様を独占生配信する。視聴料は4,500円。K-Popガールズグループ・ITZYの日本公演をU-NEXTで独占生配信ITZYは「TWICE」「Stray Kids」「NiziU」を輩出したJYPエンターテインメントから2019年2月に韓国デビューした5人組ガールズグループ。「自己肯定」のメッセージを込めたパワフルな楽曲と、迫力あるパフォーマンスを武器に、10〜20代