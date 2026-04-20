ボーイズグループDRIPPINから初のユニットが誕生する。4月20日、所属事務所Woollimエンターテインメントは、DRIPPIN初のユニットデビューを知らせるオフィシャルロゴモーションを公開した。【写真】亀梨和也主演『ストーブリーグ』出演メンバー公開されたロゴモーションは、ピンクトーンの背景に星やハート、花を連想させるグラフィック要素が連なり、ユニット名「ChaDongHyeop（チャドンヒョプ）」の頭文字である「ㅊӫ