【モデルプレス＝2026/04/20】STARTO ENTERTAINMENTが4月20日、公式サイトを更新。チケット転売出品が興行主に対する権利侵害であると判断する日本初の判決について、詳細を報告した。【写真】STARTO社カウコン、73人豪華総出演◆STARTO社、チケット転売出品は「権利侵害」判決を報告STARTO社は「チケット転売出品が興行主に対する権利侵害であると判断する日本初の判決について」と題したお知らせを公開。「株式会社STARTO ENTERT