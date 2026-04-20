【モデルプレス＝2026/04/20】ミュージシャンの小沢健二が20日、自身のX（旧Twitter）を更新。筑波大学名誉教授である父・小澤俊夫さんが18日に亡くなったことを公表した。96歳だった。【写真】小澤俊夫さんの弟・小澤征爾さん、2015年時の姿◆小沢健二、父の死を報告小沢は「父を知っていらした多くの方にお伝えしたく、この場をお借りするのですが、筑波大学名誉教授・小澤昔ばなし研究所長である父・小澤俊夫が4月18日、この世