【Mari Bunny Ver. illustration by ye_jji】 2027年1月 発売予定 価格 通常版：34,650円 豪華版：36,850円 海外のホビーメーカー「Hobby sakura」は、フィギュア「Mari Bunny Ver. illustration by ye_jji」を2027年1月に発売する。価格は通常版が34,650円、豪華版が36,850円。 本製品は、イラストレーターのye_jji氏が描くオ