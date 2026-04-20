学生やサラリーマンの憩いの場として親しまれてきた高松市福田町の居酒屋「吾割安」が20日午前1時に閉店し40年の歴史に幕を閉じました。 吾割安はラーメンや焼き鳥などを安価で提供し、数十人規模の宴会にも対応できる「大箱の大衆居酒屋」として1986年に現在の場所にオープンしました。当時の日本はバブル景気真っ只中でしたが、あえて内装を「昭和レトロ」な雰囲気で統一。40年前の高松に同様の店は少