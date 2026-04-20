とろける口どけと上品な甘さで人気のルタオから、和と洋の魅力を融合させた新作スイーツが登場。宇治抹茶のほろ苦さと北海道小豆のやさしい甘み、さらに3種のチーズが重なり合う贅沢な味わいは、まさにご褒美にぴったり♡特別な日のお取り寄せやギフトにもおすすめしたい、春の新作テリーヌをご紹介します。 宇治抹茶×チーズの贅沢な味わい 「パフェ ドゥ フロマージュ 宇治抹茶&