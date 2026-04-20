2025年度に東京23区内で売り出された新築マンションの平均価格は1億3784万円で、過去最高となりました。前年度より2割近い上昇で、1億円超えは3年連続です。一方、発売戸数は減少傾向となっていて、供給量の少なさや建築コストの上昇などが高騰の要因となっています。足元ではナフサの供給不安による建築資材の値上がりや調達難が深刻化していて、今後発売されるマンションの価格に影響があるのか、注目されます。