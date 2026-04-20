週明けの平均株価は値上がりし、終値は5万8824円となりました。ただ、不透明な中東情勢が重しとなり、注目されていた大台の6万円突破は持ち越しです。週明けの東京株式市場で日経平均株価は一時、700円近く値上がりしました。中東情勢が不透明な中でも、好調な業績への期待を背景に半導体関連銘柄に買い注文が入り、相場全体を支えました。先週末、中東情勢の改善期待から日経平均の先物は一時、「6万円」を突破。ただ、「ホルムズ