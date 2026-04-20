少女同士の強い絆を描いた『花物語』などで知られる小説家、吉屋信子が再注目されている。現代の少女小説の先駆けとして見直され、生誕１３０年の今年は、展覧会の開催や著作の復刊が相次ぐ。社会の規範にあらがったその生涯にも改めて光が当たり、より奥行きのある作家像が明らかになっている。（宮嶋範）＜信子は自信を得たのだ。自分のゆくてがきまった。清新な家庭小説。理想の女性を描くこと。そして千代の支えがうしろに