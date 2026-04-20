心理学者で明星大の藤井靖教授が20日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）の取材に答え、京都府南丹市で11歳男児の遺体が見つかり、死体遺棄容疑で逮捕された父親の心理状況を分析した。当時小学5年生だった安達結希さんの遺体を遺棄した疑いで、京都府警は父親の会社員・安達優季容疑者（37）を逮捕。任意聴取の段階で「首を絞めて殺した」という趣旨の供述もしている。リュックや靴など、遺留品が複数の場