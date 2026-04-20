20日も県内ではクマの目撃が相次いでいます。クマダスには、由利本荘市、秋田市、能代市での目撃情報が寄せられています。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、20日午前9時5分ごろ、由利本荘市西目町出戸字孫七山で体長約1メートルのクマ1頭が目撃されました。目撃場所から民家までは約800メートルだということです。秋田市雄和神ケ村上開では、午前9時半ごろ、道路を歩いているクマ1頭が