「なんか荷物軽くなった？と思ったら抱っこ紐の中にいる娘が傘持ってくれてた…尊」【写真】小さな手で傘の柄をギュッとにぎってました…可愛い！抱っこしていた0歳児の娘さんが気づかぬうちに「傘の柄」を持ってくれていた…という様子を写した写真が「X」で話題になりました。こちらは投稿主でお母さんである「みかん ワンオペ育児(8y+5y+0y)」（@mikanmama_room）さん（以下、みかんさん）が「なんか荷物軽くなった？」と確