2026年4月19日、香港メディアの香港01は、中国スナック菓子量販大手の鳴鳴很忙（ミンミンヘンマン）が湖南省長沙市にオープンした世界最大のスナック専門店「零食王国（お菓子王国）」がギネス世界記録に認定されたと報じた。記事によると、4月17日に長沙市の芙蓉広場で開業した同店は、バスケットボールコート約30面分に相当する1万2000平方メートル超の店舗面積に、世界約70カ国・地域の6500を超えるブランドから集めた3万5000点