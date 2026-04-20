シリーズ共通のスタイリッシュなネオレトロデザインヤマハは、新型モデル「XSR155」を2026年夏以降に国内導入すると発表しました。2026年3月20日から22日にかけて開催された大阪モーターサイクルショーにおいて日本初公開されたこの一台は、同社が展開するネオレトロ・カテゴリの新たな選択肢として、来場者から大きな関心を集めました。【画像】超カッコいい！ これがヤマハ「XSR155」2026年モデルです！ 画像で見る（30枚以