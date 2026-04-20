NPB(日本野球機構)は20日の公示を発表。楽天は藤井聖投手を抹消しました。17日のロッテ戦に先発登板。味方の援護がなく勝ち投手とはなりませんでしたが、6回92球、被安打2、5奪三振、無失点の好投をみせていました。再登録は4月30日以後となります。