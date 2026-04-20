実話を基にした映画「ビリギャル」（２０１５年）のモデルとなり、第１子女児を出産した小林さやかさんが、赤ちゃんの父親であるパートナーについて明かした。２０日までにＹｏｕＴｕｂｅに「【報告】ビリギャルさやか、母になりました。」と題した動画をアップし、出産を改めて報告した小林さん。動画の概要欄でも「お相手（外国籍）と日本の驚きの文化の違いなどなど、お話ししました」とつづった。動画ではスタッフから「皆