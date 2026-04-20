ドジャースの連敗よりも気になるようだ。ドジャースは１９日（日本時間２０日）の敵地ロッキーズ戦に６―９で逆転負けし２連敗。佐々木朗希投手（２４）は５回途中３失点で今季初勝利はならならず。「１番・ＤＨ」で出場した大谷翔平投手（３１）は５打数２安打で連続出塁を５１試合に伸ばした。韓国メディア「マイデイリー」は「キム・ヘソンマルチヒット、大谷はチェ・シンス（秋信守）超え目前…日本人モンスター投手の初