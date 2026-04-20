日本ハムは２０日、１９日の西武戦（エスコン）で送球が直撃した水谷瞬外野手が、同日に札幌市内の病院で検査を受け「左尺骨遠位端骨折」と診断されたことを発表した。ゲーム復帰まで６週間の見通しとなっている。この日、出場選手登録を抹消された。水谷は１９日の西武戦の７回、１死満塁で一塁線へ鋭い打球を放つと、１度こぼした一塁・平沢がすぐに拾って体を反転させるようにバックホーム。この送球が、ファウルゾーンを走