お弁当のおかず、考えるのも作るのも結構大変。でも、朝は何もしなくてOK。そんな夢のようなお弁当がありました。まとめて5食分作りおきして冷凍しておけば、朝はそのまま持っていくだけ。しっかり味の豚ひき肉に、冷凍することでうまみがぐっと増したしめじが相性抜群。シンプルなのに満足感があり、気づけば箸が止まらなくなります！5日分をまとめて作りおきできる『冷凍弁当』お弁当を作る手間は数が増えてもあまり変わらないも