【モデルプレス＝2026/04/20】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が4月19日、自身のInstagramを更新。子どもたちとのプライベートショットを公開し、話題となっている。【写真】「今日好き」2児の母、息子抱きかかえて密着自撮り◆重川茉弥、子どもたちとUSJへ重川は「みんなでゆにばいってきた〜」「息子ちは初めてのゆにば ふたりとも楽しそう