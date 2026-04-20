【モデルプレス＝2026/04/20】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）の日本公式X（旧Twitter）が、4月19日に更新された。ウォニョン（WONYOUNG）がツインテールのヘアスタイルでワンショルダートップスに身を包んだ姿が公開され、話題を集めている。【写真】21歳KPOP美女、デコルテ際立つツインテール姿◆ウォニョン、美肩ライン際立つワンショルトップス＆ツインテール姿披露4月18日、19日の2日間にわたり、京セラドーム大阪でワ