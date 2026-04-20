【ユーロ圏】 ユーロ圏建設業生産高（2月）18:00 予想N/A前回-0.2%（-0.1%から修正）（前月比) 予想N/A前回-1.9%（前年比) 【カナダ】 消費者物価指数（CPI）（3月）21:30 予想1.1%前回0.5%（前月比) 予想2.5%前回1.8%（前年比) ※予定は変更されることがあります。