リンクをコピーする

テクニカルポイント ユーロドル、短期上昇トレンドが継続も、勢いにはカゲリ 1.1850エンベロープ1%上限（10日間） 1.1849ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1750現値 1.1746一目均衡表・雲（上限） 1.173310日移動平均 1.1720一目均衡表・転換線 1.1706100日移動平均 1.1675200日移動平均 1.163621日移動平均 1.1630一目均衡表・基準線 1.1616エンベロープ1%下