「Kilburn III」新色Brown Marshall Groupは、ポータブルスピーカー「Kilburn III」に新色Brownを追加する。4月24日発売で、直販価格は59,990円。 Kilburn IIIは、従来モデルの2倍以上となる最大約50時間の再生時間を実現。さらに、独自の「True Stereophonic」の全方位サウンド性能の採用により、どこから聞いても迫力のあるサウンドが体感でき、低音から高音までどんな音量でもバランスとれた音で再生