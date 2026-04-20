『テニスの王子様』菊丸英二役、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』城之内克也役などで知られる声優・高橋広樹が20日、自身のXを更新。同日をもって所属事務所を退所し独立することを発表した。【画像】所属事務所退所で感謝をつづった高橋広樹の投稿全文高橋は画像で文書を投稿。「この度、長年に渡り一緒に仕事してきたマネージャーが独立されることになりました。 私 高橋広樹も、大変お世話になった株式会社B-Boxを2026年