日本野球機構(NPB)は20日の公示を発表。日本ハムは池田隆英投手と吉田賢吾選手、水谷瞬選手を登録抹消しました。昨季は24試合に登板し、防御率2.45を記録した池田投手。前日19日の西武戦で8回途中からマウンドに上がり、源田壮亮選手に満塁ホームランを浴びるなど、5失点。今季は6試合で防御率7.94となっています。吉田選手は、ソフトバンクから移籍して1年目の昨季、自己最多の47試合に出場。今季は14打数1安打で打率.071と不調が