NPB(日本野球機構)は20日の公示を発表。オリックスは佐藤一磨投手を抹消しました。2019年の育成ドラフト1位で入団した佐藤投手。24年6月に支配下登録を勝ち取り、主に先発として腕を振ってきました。今季からリリーフとして起用され、ここまでは4登板で防御率3.00をマーク。直近登板となった17日のソフトバンク戦では、「13-4」と大量リードで迎えた9回のマウンドにあがり、2四球とピンチを招くも無失点で抑えていました。