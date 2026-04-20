「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦は、4月18日と19日に第33節が行われ、宇都宮ブレックス、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、シーホース三河の3クラブが新たに「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」への進出を決めた。 東地区首位の宇都宮と西地区首位の長崎ヴェルカに点灯している地区優勝マジックは、いずれも「3」。早ければ25日に行われる第35節GAME1で