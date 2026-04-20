２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円９０銭前後と前週末午後５時時点に比べ３０銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８６円８２銭前後と同８０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前９時過ぎに１５９円２０銭近辺までドル高・円安が進んだ。１８日にはイラン革命防衛隊がホルムズ海峡の再封鎖を表明。これを受け、２０日の日本時間朝方に米