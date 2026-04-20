２０日の債券市場で、先物中心限月６月限は反発。前週末の米長期債相場が上昇（金利は低下）したことが支援材料となったほか、年金などのリバランス買いへの思惑などもあったようだ。 イランのアラグチ外相は１７日、自身のＳＮＳに「レバノンでの停戦を受け、停戦期間中はすべての商船がホルムズ海峡を通航できるよう完全に開放する」と投稿した。これを受けて同日のニューヨーク・マーカンタイル取引所