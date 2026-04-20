春のヒット作2本の勢いが止まらない。4月17日～19日の北米週末映画ランキングは、公開3週目の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』がNo.1、公開5週目の『プロジェクト・ヘイル・メアリー』がNo.2を引き続き死守。新作『THE MUMMY／ザ・マミー 棺の中の少女』は第3位での発進となった。 参考：『スーパーマリオギャラクシー』『8番出口』日本発ゲ