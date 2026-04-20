[4.19 プレミアリーグ第33節 マンチェスター・シティ 2-1 アーセナル]マンチェスター・シティFWアーリング・ハーランドがアーセナルとの大一番で決勝点を決めた試合後、DFガブリエル・マガリャンイスから頭突きを受けるも倒れなかった場面について「マジで攻撃してこない限り倒れないよ」と饒舌に語った。現地メディア『インディペンデント』が伝えている。優勝争いの天王山は2位のマンチェスター・Cが勝利し、首位・アーセナ