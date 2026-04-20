17日のAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)準々決勝・アルアハリ・サウジ対ジョホールでジョホールFWジャイロが負傷したシーンをめぐって、ジョホールは医療スタッフに当時の振る舞いを謝罪したようだ。マレーシアメディア『ベリタ・ハリアン』が伝えている。この試合の前半37分、ジャイロが中盤で浮き球に反応したところ、アルアハリ・サウジDFアリ・マジュラシのオーバーヘッドキックを顔面に受けてしまった。マジュラシ