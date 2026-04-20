【写真＆動画】嵐「つなぐ」ジャケット写真 他／大野智の振り付けにも注目の「つなぐ」MV 嵐の公式Instagramが更新され、「ThrowBack ARASHI」として2017年にリリースされた「つなぐ」のジャケット写真が公開された。 ■和テイストの衣装をまとった嵐「つなぐ」ジャケット写真 「つなぐ」は大野智が主演を務めた映画『忍びの国』の主題歌。 公開されたのは、満天の星が広がる夜空の下、嵐の5人がそれぞれ距離を取り