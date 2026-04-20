コーエーテクモホールディングス [東証Ｐ] が4月20日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の370億円→555億円(前の期は499億円)に50.0％上方修正し、一転して11.0％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の192億円→377億円(前年同期は2