アイザワ証券グループ [東証Ｐ] が4月20日大引け後(15:30)に非開示だった業績見通しを発表。26年3月期の業績予想は連結経常利益が前の期比74.1％減の6.6億円に落ち込む見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2026年３月期の営業収益は、株式委託手数料や信託報酬が増加したことにより前期比1.9％の増収となりましたが、プラットフォームビジネスの拡大に伴う販売費・一般管理