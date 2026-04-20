東京ボード工業 [東証Ｓ] が4月20日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期(11ヵ月の変則決算)の連結最終損益は7.7億円の赤字になった。なお、27年2月期の業績見通しは開示しなかった。 直近2ヵ月の実績である1-2月期(4Q)の連結最終損益は3.8億円の赤字となった。 ※26年2月期(11ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。 株探ニュース