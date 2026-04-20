20日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数762、値下がり銘柄数656と、値上がりが優勢だった。 個別ではテクニスコ、菊池製作所、津田駒工業がストップ高。ユニチカ、横田製作所、ヒーハイスト、多摩川ホールディングスは一時ストップ高と値を飛ばした。ＹＥＤＩＧＩＴＡＬ、ＫＧ情報、ジーエルテクノホールディングス、フェスタリアホールディングス、セイヒョーなど