20日の日経平均株価は前週末比348.99円（0.60％）高の5万8824.89円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は646、値下がりは859、変わらずは65。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を198.72円押し上げ。次いで中外薬 が49.78円、ファストリ が48.27円、ファナック が46.09円、ダイキン が31.01円と続いた。 マイナス寄与度は185.85円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、フジクラ