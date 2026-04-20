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20日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ144299 -12.2 57370 ２. 日経Ｄインバ 2919220.13867 ３. 野村日経平均 15610-7.1 61530 ４. 日経ベア２ 12280 -15.495.1