20日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数289、値下がり銘柄数265と、売り買いが拮抗した。 個別ではインフォメティス、グローバルウェイ、ＱＤレーザ、イーディーピーがストップ高。セイワホールディングスは一時ストップ高と値を飛ばした。光フードサービス、カウリス、アストロスケールホールディングス、ロゴスホールディングス、技術承