20日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比4.8％減の3000億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.7％減の2319億円だった。 個別では上場インデックス米国株式 、上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩＡＣＷＩ） 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＴＩＰＦａｃｔＳｅｔ台湾 、東証グロース２