宮崎太陽銀行 [福証] が4月20日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の19億円→25.8億円(前の期は18.8億円)に35.8％上方修正し、増益率が0.7％増→36.7％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の9.7億円→16.5億円(前年同期は6.5億円)に69.7％増額し、増益率が49.7％増→2.5倍に拡大する計