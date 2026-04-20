明日4月21日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは佐久間大介（Snow Man）、山口もえ、平子祐希（アルコ＆ピース）、みりちゃむ。■息子の晴れの日に母親がまさかの忘れ物！大ピンチを救ったのは1匹の猫だった!?VTRでは、ある親子に起きた奇跡の出来事を再現。大学に合格し別の県で一人暮らしを始めた息子。大学入学式前日、息子の晴れ姿を見るため母親は息子の元を訪ねたが、なんと息子が入学式