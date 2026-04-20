日中韓の女性グループ「Kep1er（ケプラー）」が20日、公式サイトを更新。5月に予定しているファンミーティングの日本公演の一部を中止することを発表した。「Kep1er JAPAN FANMEETING『Kep1arcade』一部公演中止のお知らせ及び払い戻しのご案内」と題してサイトを更新。「Kep1er JAPAN FANMEETING 『Kep1arcade』の下記公演につきまして、諸事情によりやむを得ず中止とさせていただく運びとなりました」と発表。「本公演を楽し