タレントの伊藤悠真さんが4月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。遺伝子検査を受け、その結果に大きなショックを受けていることを報告しました。【写真を見る】【 伊藤悠真 】「シミ・シワができやすい」遺伝子検査で判明「あまりにショック」心境を吐露伊藤さんは「あまりにショックな知らせだったので、満開の桜で中和させました（できてない）」として、桜と共に撮影した写真を投稿し、「遺伝子検査ってしたことありますか？