NPB(日本野球機構)は20日の公示を発表。ロッテは廣池康志郎投手を抹消しました。2024年ドラフト5位で東海大九州キャンパスからロッテに入団した廣池投手。ルーキーイヤーの昨季は主にリリーフとして18試合に登板し、存在感を見せました。2年目の今季は4月中盤から先発転向。12日の西武戦でプロ2試合目となる今季初の先発マウンドにあがり、7回を投げ、被安打1、奪三振8、無失点の好投を披露しました。しかし19日の楽天戦では、初回