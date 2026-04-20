世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33、大橋）が20日、中谷潤人（28、M.T）との6度目の防衛戦へ向けて横浜市内で公開練習を行った。インタビューに応じたチャンピオンは「非常に楽しみでワクワクしている、心身ともにいい状態で仕上がっている」と、ここまでの調整が順調だと語った。スパーリングを現状で約80ラウンドをこなしてきたという井上は「大一番で負けられない気持ちは非常に強い」と口にしながらも「ボク